Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к Telegram

6 апреля 2018 12:14 (UTC+04:00)

Роскомнадзор в пятницу подал иск на компанию Telegram за непредоставление ответа в установленный срок по ключам для дешифровки сообщений пользователей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.

"На основании ст. 15.4 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - говорится в сообщении пресс-службы.

Роскомнадзор уточнил, что иск подан в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанностей организатора распространения информации, установленных законодательством.

Как сообщили в пресс-службе Таганского суда, исковое заявление к ним пока не поступало.

"Исковое заявление на данный момент в суд не поступило" - сказала представитель суда.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от компании предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей. Руководство Telegram назвало это требование технически невыполнимым и пыталось опротестовать его в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи шифрования. Срок истек 4 апреля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Новак: Сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным
Энергетика 13:33
В Telegram напомнили позицию компании по требованиям ФСБ
Другие страны 13:03
Минсельхозпрод: Беларусь готова оказать содействие России в развитии молочной отрасли
Беларусь 12:42
Узбекистан усилит контроль над качеством экспортируемой плодоовощной продукции
Узбекистан 12:34
МИД Казахстана и России обсудили вопросы укрепления региональной безопасности
Казахстан 11:46
Постпред России призвал США выполнять обязательства по сделке с Ираном
Ядерная программа 11:42
В России не видят причин для отказа от ядерной сделки с Ираном
Россия 11:28
Российские компании осваивают пищевой рынок Узбекистана
Бизнес 10:54
Четыре российских дипломата покинули Канаду
Россия 09:58
Путин назначил нового посла в Израиле
Россия 5 апреля 20:24
Хантсман отметил важность задачи стабилизации отношений России и США
Россия 5 апреля 20:09
Пакистан намерен закупить российские танки Т-90
Россия 5 апреля 19:40
Лавров: США пытаются пересмотреть ключевые международные договоренности
США 5 апреля 17:37
Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
Узбекистан 5 апреля 16:44
Лавров: Россия и Китай приветствуют готовность США провести саммит с КНДР
Россия 5 апреля 16:25
Лавров: Россия и США могли бы сделать больше для решения проблем в Сирии
Россия 5 апреля 16:04
Глава МИД Китая: Торговая война США нарушает правила ВТО
Китай 5 апреля 16:01
Лавров обсудил с китайским коллегой ситуацию в Сирии
Россия 5 апреля 15:58