Администрации Telegram следует сесть за стол переговоров - Госдума

Роскомнадзор, подав в суд иск о блокировке Telegram, действовал в рамках своих полномочий, администрации мессенджера следует позаботиться о своих пользователях и сесть за стол переговоров, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает РИА Новости.

"Обращение Роскомнадзора в суд связано с невыполнением администрацией мессенджера Telegram действующего законодательства. В данной ситуации надзорная служба действует в рамках своих полномочий. Считаю, что в этом деле точка невозврата еще не пройдена. Администрации Telegram необходимо сесть за стол переговоров с Роскомнадзором и найти решение в интересах пользователей", - приводит слова парламентария Telegram-канал возглавляемого им комитета.

Левин считает, что право граждан на тайну переписки незыблемо, однако необходимо предоставлять правоохранительным органам доступ к информации по решению суда.

"При том что большинство пользователей данного сервиса проживает вне Российской Федерации, речь в любом случае идет об интересах миллионов наших граждан. Конституционное право на тайну переписки незыблемо, но предоставление доступа к информации по решению суда - это долг законопослушных граждан и бизнеса", - подчеркнул Левин.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к этому мессенджеру в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.

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