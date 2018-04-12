Посол: Связь Москвы с Парижем и Вашингтоном не разорвана

Контакты между Москвой и Парижем остаются плотными, с Вашингтоном сложнее, но все информационные каналы сохраняются, заявил в четверг советник-посланник посольства РФ в Париже Артем Студенников в эфире радиостанции France Info, передает РИА Новости.

"Нет, связь вовсе не разорвана. С Францией контакты очень плотные: президенты общаются, главы МИД общаются, министерства иностранных дел тоже общаются", — сказал он.

Студенников отметил, что "с США несколько хуже".

"Но, тем не менее, диалог тоже продолжается. Все информационные каналы по-прежнему работают", — подчеркнул дипломат.

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