В МИД России рассказали о сотрудничестве с США по Сирии

Контакты по военной линии между Россией и США по Сирии продолжаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Что касается каналов, если брать каналы, которые остались, а это периодические разговоры президентов и достаточно регулярные каналы по линии военных, то они в этом формате используются", — заявил Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос об уровне контактов США и РФ по Сирии.

"Военные контактируют, то, что сейчас осталось, то, что сейчас не заморожено, используется. Другие каналы, даже те, которые условлено задействовать, порой не задействуются, потому что американцы без объяснения причин в последний момент отказываются от встреч", — добавил министр.

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