Россия созывает экстренное заседание СБ ООН после удара по Сирии

РФ созывает экстренное заседание СБ ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников в Сирии, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

"Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", — говорится в заявлении сообщении пресс-службы в субботу.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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