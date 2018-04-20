МИД РФ: Путин готов к встрече с Трампом

Президент РФ Владимир Путин готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что вероятным местом встречи может стать Вашингтон.

Отвечая на вопрос о том, "повисла" ли подготовка встречи двух лидеров, Лавров отметил, что "слово вылетело", имея в виду публичное подтверждение намерения со стороны Трампа. "Президент Путин готов к такой встрече", — добавил он.

Глава МИД РФ тем не менее отметил, что подготовка саммита как таковая пока еще не идет.

"Но если это будет, как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем. Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим", — добавил Лавров.

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