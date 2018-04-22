Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка

22 апреля 2018 12:51 (UTC+04:00)

Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ), поскольку не согласна с новыми принципами его кредитной политики, которые могут привести к отказу от поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка - Индии и Китая, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак, сообщает ТАСС.

Для Москвы это означает, что ее доля в капитале ВБ и, соответственно, количество голосов в совете директоров может сократиться. В то же время, как подчеркнул Сторчак, из-за текущей политики организация может утратить финансовую устойчивость. Высока вероятность, что через несколько лет группа снова будет просить средства у акционеров.

"Логика основного акционера (США. - Прим. ред.) очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, уже не бедная, а вполне богатая и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс", - сказал Сторчак. Вместе с тем, замминистра напомнил, что проекты в беднейших странах трудно назвать прибыльными, а ВБ, как и любая другая кредитная организация, должен зарабатывать деньги.

"Он же должен каким-то образом по крайней мере себя содержать, плюс иметь ресурсы, чтобы субсидировать процентную ставку для совсем бедных, которые не могут и близко подойти к рынку. В этом глубокое противоречие, которое заложено в этой реформе", - подчеркнул он.

Кроме того, замминистра напомнил, что Всемирный банк отказался от финансирования проектов в России. "В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?" - спрашивает Сторчак.

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