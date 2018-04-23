Главы МИД России и Китая призвали к мирному урегулированию в Сирии

23 апреля 2018 13:50 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии он и его коллега из КНР Ван И под подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования конфликта в САР и договорились координировать позиции по этому вопросу в ООН, передает РИА Новости.

"Мы подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса и условились наращивать двустороннюю координацию на данном направлении, в том числе в Совбезе ООН", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

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