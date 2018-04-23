Карякин сыграл вничью с Мамедовым в пятом туре шахматного турнира в Азербайджане

Россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Рауфом Мамедовым в партии пятого тура на турнире памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова. Соревнования проходят в городе Шамкир, передает ТАСС.

В других партиях игрового дня болгарин Веселин Топалов одержал вторую победу подряд, обыграв чеха Давида Навару, а норвежец Магнус Карлсен был сильнее поляка Радослава Войташека, еще две партии завершились вничью: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижэнь (Китай) - Теймур Раджабов (Азербайджан).

В турнирной таблице продолжает лидировать Топалов, набрав 3,5 очка. Второе место занимает Карлсен (3), далее идут Карякин, Мамедов, Гири, Раджабов и Дин Лижэнь (все - по 2,5 очка).

Турнир проводится в Шамкире пятый раз, соревнования посвящены памяти известного азербайджанского шахматиста Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем соревнований становился чемпион мира Карлсен, два последних турнира выиграл Мамедьяров. Карякин год назад занял пятое место.

В нынешнем розыгрыше 10 участников играют по круговой системе. В случае равенства очков первым критерием является количество побед, вторым - результат личной встречи, третьим - коэффициент Бергера. Турнир завершится 28 апреля.

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