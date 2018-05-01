Роспотребнадзор предупредил об опасном инфекционном заболевании в Швейцарии

Роспотребнадзор предупредил россиян о неуклонном росте случаев заболевания туляремией в Швейцарии. Соответствующее сообщение размещеново вторник на сайте ведомства, сообщает ТАСС.

"По данным эпидемиологов, показатели заболеваемости туляремией в Швейцарии в десять раз выше, чем в соседних с ней странах. В качестве основной профилактической меры планируется вести борьбу с клещами - главными переносчиками возбудителя туляремии от грызунов к человеку", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство со ссылкой на министерство здравоохранения Швейцарии, в 2017 году в стране было зарегистрировано 130 случаев заболевания туляремией, что в четыре раза превышает уровень 2015-2016 годов. Весной нынешнего года на уровне правительства было принято решение о скоординированных действиях по мониторингу и предупреждению заболевания.

"Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - добавили в Роспотребнадзоре.

Туляремия - инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает в первую очередь лимфатическую систему и кожу, реже страдают легкие и слизистые оболочки глаз. Источником может быть загрязненная бактериями вода. Заражение возможно также через дыхательную систему в производственных условиях и укусы некоторых видов клещей.

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