Путин проведет заседание набсовета по подготовке к ЧМ по футболу

2 мая 2018 16:27 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет заседание наблюдательного совета "Организационного комитета "Россия-2018" по подготовке к чемпионату мира по футболу и встретится с президентом FIFA Джанни Инфантино, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Третьего мая в городе Сочи президент РФ Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018"", — говорится в сообщении.

Как отмечается, предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату", а также вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.

"Также запланирована встреча Владимира Путина с президентом FIFA Джанни Инфантино", — отметили в пресс-службе Кремля.

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