В МИД России прокомментировали заявления Израиля об иранской ядерной сделке

Иран — самая проверяемая со стороны МАГАТЭ страна в мире, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя данные Израиля о якобы сохраняющейся военной составляющей иранской ядерной сделки, передает РИА Новости.

"Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня Иран является самой проверяемой со стороны МАГАТЭ страной мира", — заявила она во время брифинга.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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