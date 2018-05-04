Россия запросила данные об уничтожении Чехией "Новичка"

4 мая 2018 15:59 (UTC+04:00)

Россия поставила перед НАТО вопрос о том, кто фиксировал уничтожение Чехией вещества типа "Новичок", ждет ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки сообщил, что нервно-паралитическое вещество А230 в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено в НИИ минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили. Земан при этом подчеркнул, что, по данным военной разведки, "Новичком" называют вещество А230, а по данным Службы безопасности и информации (контрразведка) — А234.

"Сказали, что средство на территории Чехии было уничтожено. Кто фиксировал это? Все-таки есть соответствующие эксперты. Как это было задокументировано? Эти все вопросы, в частности, к НАТО, остаются, не просто остаются, сегодня были поставлены. И на них надо отвечать", — сказала Захарова на брифинге.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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