На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла

10 мая 2018 05:40 (UTC+04:00)

Вулкан Ключевской на Камчатке, активизировавшийся в конце апреля, выбросил парогазовый столб с примесью пепла на высоту пять с половиной километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА Новости.

"В среду утром по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован парогазовый выброс с примесью пепла высотой пять с половиной тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился на 85 километров в юго-восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.
По информации краевого главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зарегистрировано.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Ключевской активизировался 25 апреля.

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