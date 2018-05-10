В Кремле обеспокоены растущим напряжением между Ираном и Израилем

10 мая 2018 16:58 (UTC+04:00)

В Москве обеспокоены растущим напряжением между Ираном и Израилем, надеются на политико-дипломатическое разрешение ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Безусловно, мы знаем, что делаются достаточно жесткие заявления, и, конечно, в Москве обеспокоены этим растущим напряжением и надеются, что все стороны будут проявлять сдержанность и прибегать исключительно к политико-дипломатическим средствам решения всех существующих проблем", — сказал Песков журналистам.

Ранее армия обороны Израиля проинформировала, что минувшей ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что это было сделано в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

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