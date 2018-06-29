Слуцкий назвал условие для рассмотрения возвращения России в ПАСЕ

29 июня 2018 15:24 (UTC+04:00)

При отмене ПАСЕ санкционных статей по полномочиям делегаций Россия может рассматривать возможность возвращения в ассамблею, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

В пятницу стало известно, что уставной орган ПАСЕ — Бюро — принял решение провести в октябре обсуждение доклада по полномочиям и праву голоса делегаций. О необходимости такого обсуждения российская сторона говорит последние несколько лет.

"Бюро ПАСЕ приняло решение о подготовке доклада к осенней сессии о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. С большой вероятностью это делается под возвращение российской делегации", — заявил глава думского комитета.

"Вместе с тем оценить такую инициативу мы сможем только тогда, когда резолюция будет принята и исходя из того, будет ли там пункт о внесении в регламент ПАСЕ поправок об отмене санкционных статей, позволяющих лишать ключевых полномочий или их части страновые парламентские делегации. В случае если такие регламентные поправки будут приняты, мы можем рассматривать возможность возвращения", — сказал Слуцкий.

"В случае если доклад будет в чем-то комплементарен, но таких поправок принято не будет, к сожалению, мы не рассматриваем возможность полноформатного возвращения в ПАСЕ российской делегации", — заключил депутат.

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