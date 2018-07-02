В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

2 июля 2018 12:17 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не регистрировала, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Латакия — три", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

За сутки медицинскую помощь получили 15 человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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