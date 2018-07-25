Орешкин: Cаммит президентов РФ и США показал открытость России к сотрудничеству

Российско-американский саммит показал, что РФ открыта к сотрудничеству с США, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая на саммите БРИКС, передает ТАСС.

"Мы открыты для разных видов сотрудничества. Последний саммит с президентом США показывает, что мы открыты для сотрудничества и для работы вместе в дальнейшем", - сказал Орешкин.

Он отметил, что Россия открыта ко всем форматом международного сотрудничества с различными странами. "Россия имеет более $100 млрд оборота (торговли) со странами, представленными на этой сцене (страны БРИКС). Мы расширяемся, мы открыты для сотрудничества, и это не только торговые отношения, но и с точки зрения инвестиций и финансов", - пояснил министр.

Орешкин подчеркнул, что 10 лет назад, когда формировался БРИКС, страны - участницы группы значительно отставали от G7 по ВВП, по покупательной способности. Сейчас БРИКС на 10% превосходит G7 по этому показателю, добавил он. Однако у стран есть множество направлений для расширения сотрудничества, в частности, в сфере технологий и инвестиций, указал Орешкин.

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