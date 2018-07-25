Орешкин: Cаммит президентов РФ и США показал открытость России к сотрудничеству

25 июля 2018 15:46 (UTC+04:00)

Российско-американский саммит показал, что РФ открыта к сотрудничеству с США, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая на саммите БРИКС, передает ТАСС.

"Мы открыты для разных видов сотрудничества. Последний саммит с президентом США показывает, что мы открыты для сотрудничества и для работы вместе в дальнейшем", - сказал Орешкин.

Он отметил, что Россия открыта ко всем форматом международного сотрудничества с различными странами. "Россия имеет более $100 млрд оборота (торговли) со странами, представленными на этой сцене (страны БРИКС). Мы расширяемся, мы открыты для сотрудничества, и это не только торговые отношения, но и с точки зрения инвестиций и финансов", - пояснил министр.

Орешкин подчеркнул, что 10 лет назад, когда формировался БРИКС, страны - участницы группы значительно отставали от G7 по ВВП, по покупательной способности. Сейчас БРИКС на 10% превосходит G7 по этому показателю, добавил он. Однако у стран есть множество направлений для расширения сотрудничества, в частности, в сфере технологий и инвестиций, указал Орешкин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД: США не стоит рассчитывать на переговоры с Ираном
Политика 16:56
Минэнерго Казахстана заявило, что пошлины США на уран могут навредить компаниям-поставщикам
Казахстан 16:38
Трамп назвал ответные пошлины Китая жестокими
США 16:12
Россия инвестировала в экономику Азербайджана почти $4 млрд (ФОТО)
Бизнес 15:27
Президент Венесуэлы призвал к активизации военного сотрудничества с Россией
Другие страны 14:50
Китай надеется, что США прислушаются к призывам не начинать торговую войну
Китай 13:22
Лента новостей
Оглашена дата сдачи в эксплуатацию предприятий по переработке семян в Азербайджане
Бизнес 16:56
МИД: США не стоит рассчитывать на переговоры с Ираном
Политика 16:56
Венгерский производитель быстрозамороженных продуктов может реализовать проект в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 16:49
На берегу Каспия Баку пройдет Фестиваль красок Холи
Интересное 16:45
Центробанк Азербайджана может значительно снизить учетную ставку
Бизнес 16:40
Минэнерго Казахстана заявило, что пошлины США на уран могут навредить компаниям-поставщикам
Казахстан 16:38
Осужденный в Турции американский священник отпущен под домашний арест
Турция 16:20
Компания Xiaomi представила новый умный кондиционер
ИКТ 16:15
Инфляция в Азербайджане резко упадет - прогноз российского агентства
Бизнес 16:13