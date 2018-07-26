В МИД РФ отметили отсутствие оснований для приостановки поставок нефти в КНДР

Формальных оснований для приостановки поставок нефти в КНДР нет, в Вашингтоне это прекрасно знают, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин на брифинге, передает РИА Новости.

Согласно квотам, установленным последней резолюцией Совета безопасности ООН, в КНДР может поставляться в год около 540 тысяч тонн сырой нефти по нефтепроводу из Китая и чуть больше 60 тысяч тонн нефтепродуктов из России, Китая и других стран.

По его словам, совокупный объем поставок составил лишь четверть порогового значения.

"Так что формальных оснований для приостановки экспорта нефтепродуктов нет, и в Вашингтоне это прекрасно знают и понимают", — заявил он, объяснив, что лишь при достижении определенного показателя издается уведомление о прекращении поставок КНДР нефтепродуктов в оставшуюся часть года.

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