Четыре человека погибли в ДТП в России

Четыре человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения иномарок в пригороде Краснодара, сообщили ТАСС в пятницу сотрудник пресс-службы регионального ГУ МВД.

"В дежурную часть УМВД по Краснодару поступило сообщение, что около 22:00 на первом километре Западного подъезда к городу Краснодар произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель одного автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. На месте от полученных травм скончались водитель и две пассажирки первого авто и женщина, находившаяся во втором", - сказал он.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Дорога не перекрыта, сотрудники ДПС организовали объезд места аварии.

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