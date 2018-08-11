При восхождении на Эльбрус погиб австрийский альпинист

Альпинист из Австрии погиб при восхождении на Эльбрус, сообщил ТАСС в субботу оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково- спасательного отряда МЧС России.

"В 5:00 мск к нам поступило сообщение о том, что при восхождении на Эльбрус на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря погиб альпинист из Австрии. Предварительная версия трагедии - остановка сердца", - сказал собеседник агентства, отметив, что на место выдвинулись пять спасателей.

Информация уточняется.

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