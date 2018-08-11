В Москве бывшие полицейские арестованы за задержание пассажира, просившего не курить

Двое бывших полицейских московского метрополитена получили тюремный срок за то, что задержали пассажира, сделавшего им замечание по поводу курения, сообщается на сайте московской прокуратуры. Об этом пишет РИА Новости.

"Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двоих теперь уже бывших полицейских роты батальона ППСП УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве Алексея Бурулько и Николая Первакова. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного статьей "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", — говорится в сообщении.

Установлено, что 25 августа 2016 года сотрудники полиции задержали мужчину у станции метро "Таганская-радиальная". Поводом для этого стало замечание в адрес правоохранителей о недопустимости курения в общественном месте.

В прокуратуре добавили, что суд приговорил Первакова к 3 годам 9 месяцам лишения свободы, а Бурулько – к 3,5 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также лишил их права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

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