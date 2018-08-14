В России в 2023 году могут пройти Европейские игры

14 августа 2018 14:18 (UTC+04:00)

Россия может провести Европейские игры в 2023 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник.

"У нас есть возможность провести Европейские Олимпийские игры. Если России это доверено, то можно будет провести в 2023 году", - сказал собеседник агентства.

Первые Европейские игры прошли в столице Азербайджана Баку в 2015 году. В соревнованиях были разыграны 252 комплекта наград в 30 видах спорта. В 2019 году Игры пройдут в Минске.

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