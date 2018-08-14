Индия назначила нового посла в России

14 августа 2018 21:45 (UTC+04:00)

Бала Венкатеш Варма, ранее занимавший пост посла Индии в Испании, назначен новым послом своей страны в Российской Федерации, сообщили журналистам во вторник в индийском МИД, передает РИА Новости.

"Господин Бала Венкатеш Варма назначен следующим послом Индии в Российской Федерации", — сообщили в дипломатическом ведомстве. Ожидается, что Варма приступит к своим обязанностям в новом качестве уже в ближайшее время, добавили в МИД.

Как сообщалось ранее, Варма говорит по-русски и хорошо знает Россию. Ранее он работал в посольстве Индии в Москве в качестве третьего секретаря, второго секретаря, а также советника по политическим вопросам. Он также является специалистом по вопросам разоружения.

На посту посла в РФ Варма сменил Панкаджа Сарана, который, как сообщала ранее газета Hindustan Times, назначен заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности.

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