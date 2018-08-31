Три человека погибли при взрыве на оборонном заводе в России

Три человека погибли в результате взрыва во время техпроцесса в одном из цехов оборонного завода им. Свердлова в Нижегородской области. Состояние еще троих человек неизвестно, их судьба выясняется. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

В свою очередь в медслужбах области уточнили, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Они находятся в больнице.

Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщил, что в одном из цехов произошел взрыв вещества аммонала. "Предварительная причина - нарушение технологического процесса, - уточнил собеседник агентства. - После взрыва возник пожар, его общая площадь составляет 100 кв. метров. На месте работают пожарные расчеты".

"Пожару присвоен третий, повышенный номер сложности", - добавил источник.

Сейчас здание завода оцеплено. Пожарная охрана проводит проливку территории.

СК начал проверку по факту происшествия. На месте работают следователи и криминалисты СК РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным, размещенным на сайте Следственного управления СК РФ по региону, взрыв произошел при "осуществлении технических работ". Сейчас осмотр места происшествия затруднен "в связи с продолжающимися работами, проводимыми сотрудниками МЧС по ликвидации последствий". На месте находятся следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области.

Предприятие является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности.

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