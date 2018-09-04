Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

4 сентября 2018 03:27 (UTC+04:00)

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее на суше в Усть-Большерецком районе Камчатского края, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло во вторник утром по местному времени на юго-западном побережье полуострова. Его эпицентр находился на глубине 240 км в 20 км от села Кавалерское", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,2.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

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