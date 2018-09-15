Соглашение о Евразийском экономическом партнерстве может быть подписано в течение двух лет -- глава минэкономразвития РФ

15 сентября 2018 00:23 (UTC+04:00)

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что Россия и Китай могут подписать соглашение о Евразийском экономическом партнерстве в течение двух лет, сообщает Синьхуа.

Заявление о технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве было подписано 8 июня в Пекине. "Мы готовимся постепенно. Думаю, в течение двух лет будет подписан большой документ, его технико-экономическое обоснование уже проведено. Стороны согласились, что такое соглашение будет большим шагом вперед с точки зрения развития торгово-экономических взаимоотношений", -- заявил М.Орешкин в на полях Восточного экономического форума.

Министр назвал документ "очень продвинутым по мировым меркам", он затрагивает вопросы электронной торговли, взаимодействия малого и среднего бизнеса и госзакупок. В рамках этого соглашения стороны "идут дальше простого обсуждения вопросов преодоления барьеров". Россия и Китай готовятся "на системной основе выстраивать взаимодействие по таким чувствительным областям, как электронная торговля, торговля услугами", отмечает М.Орешкин. "Сейчас предстоит большая работа, чтобы выйти на более высокий уровень договорно-правовой базы между нашими (ред. – РФ и Китай) странами".

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