В результате стрельбы на севере Москвы пострадали два человека

Полиция разыскивает неизвестных, открывших стрельбу в одном из дворов на севере Москвы, сообщили ТАСС в главке столичного МВД.

"Инцидент произошел в субботу вечером около 23:10 мск, на Ангарской улице во дворе жилого дома", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что в результате конфликта пострадали два человека.

"Пострадавших осматривают медики, оказывают им помощь. Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и подробности произошедшего", - отметил собеседник агентства.

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