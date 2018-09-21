Россия готова заместить ряд американских товаров на китайском рынке

21 сентября 2018 17:55 (UTC+04:00)

Россия готова занять нишу некоторых американских товаров на китайском рынке, прорабатывает вопрос с партнерами из КНР, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

По его словам, последний виток повышения пошлин между США и Китаем отразится на российский экономике как положительно, так и отрицательно. "Россия — часть глобальной экономики. Напомню, что у нас в прогнозе заложено замедление темпов мирового экономического роста и один из факторов этого — разворачивающиеся торговые войны. Это будет оказывать влияние и на рынки сырья, и у нас в том числе по этой причине заложена такая умеренно-негативная динамика по ценам на нефть", — сказал министр журналистам в кулуарах Евразийского женского форума.

Но при всех негативных эффектах, та ситуация, которая складывается — это большие возможности для развития двусторонних торговых отношений России с Китаем, с Индией и другими странами, добавил он.

"У нас товарооборот с Китаем в этом году превысит 120 миллиардов долларов, и это не предел. Поэтому будем искать те ниши, где Россия может замещать США на китайском рынке. Мы с китайскими партнерами сейчас работаем, внимательно смотрим на те товары, которые подпадают под повышенные пошлины. Для нас это означает, что американских конкурентов в этих нишах не будет, и нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы эти ниши постараться занять", — добавил министр.

Торговые войны усиливают негативные тренды с точки зрения замедления мирового экономического роста, отметил он. "Более высокая инфляция в США означает более агрессивную динамику по повышению процентных ставок в США. И мы также говорили о возможных проблемах в экономиках с высокими дефицитами текущих счетов — Турция и так далее. И торговые войны только усиливают те тренды, которые есть", — заключил Орешкин.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. Президент США Дональд Трамп 17 сентября объявил об очередном введении пошлин на товары из КНР — на 200 миллиардов долларов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и еще одного этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Министерство финансов Китая во вторник объявило, что с 24 сентября начнет взимать пошлины размером 10% и 5% на импорт 5207 наименований товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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