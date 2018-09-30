Путин посетит гонки "Формула-1" в Сочи

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября посетит пятые в истории России гонки чемпионата мира "Формула-1" в Сочи, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский этап "Формулы-1" проходит на трассе "Сочи Автодром" Олимпийского парка с 28 по 30 сентября.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.

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