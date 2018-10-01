Mitsubishi отзывает почти 145 тысяч автомобилей в России

1 октября 2018 19:13 (UTC+04:00)

Mitsubishi отзывает почти 145 тысяч автомобилей в России из-за возможных проблем со стояночным тормозом, сообщается на сайте Росстандарта, передает РИА Новости.

"Отзыву подлежат 106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92,777 тысячи автомобилей Mitsubishi Outlander и 51,973 тысячи автомобилей Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза", - говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "MMC Рус" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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