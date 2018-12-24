В России ужесточили правила хранения оружия

Правительство РФ уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Теперь россияне должны хранить не только оружие и патроны, но также порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов в запирающихся на замок сейфах. Это также могут быть сейфовые или металлические шкафы из высокопрочных материалов либо обитые железом деревянные ящики.

При этом владельцы должны исключить доступ посторонних к оружию.

Документ направлен на обеспечение общественной безопасности, говорится в пояснительной записке.

Аналогичные изменения предлагается внести в закон "Об оружии".