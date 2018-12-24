В России ужесточили правила хранения оружия

24 декабря 2018 14:22 (UTC+04:00)

Правительство РФ уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Теперь россияне должны хранить не только оружие и патроны, но также порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов в запирающихся на замок сейфах. Это также могут быть сейфовые или металлические шкафы из высокопрочных материалов либо обитые железом деревянные ящики.

При этом владельцы должны исключить доступ посторонних к оружию.

Документ направлен на обеспечение общественной безопасности, говорится в пояснительной записке.

Аналогичные изменения предлагается внести в закон "Об оружии".

Тема стала особо актуальной после трагедии в Керчи. Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, пострадали более семидесяти.

Изначально возбудили уголовное дело о теракте, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.

За месяц до случившегося Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и разрешение на его хранение.

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