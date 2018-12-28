Лавров призвал к возобновлению коллективной работы над ближневосточным урегулированием

Необходимо как можно скорее возобновить коллективную работу над палестино-израильским урегулированием. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили проблематику ближневосточного урегулирования, выразив очень глубокую обеспокоенность тем, что размывается общепринятая международно-правовая основа палестино-израильского урегулирования, - отметил глава МИД РФ. - Считаем принципиально важным как можно скорее возобновить коллективную работу над спасением основ палестино-израильского урегулирования с участием "квартета" международных посредников и представителей Лиги арабских государств".

Министр подчеркнул, что Россия "последовательно выступает за скорейшее возобновление прямого диалога между руководством Палестины и Израиля и подтверждает предложение предоставить для такого прямого диалога без предварительных условий свою территорию".

"Нас очень тревожит сохраняющийся раскол среди палестинцев, прежде всего между Западным берегом [реки Иордан] и сектором Газа, между ФАТХ и ХАМАС, - обратил внимание Лавров. - Россия старается способствовать преодолению этого раскола, приветствует и поддерживает посреднические усилия Египта в этом направлении".

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