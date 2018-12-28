Лавров призвал к возобновлению коллективной работы над ближневосточным урегулированием

28 декабря 2018 17:48 (UTC+04:00)

Необходимо как можно скорее возобновить коллективную работу над палестино-израильским урегулированием. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили проблематику ближневосточного урегулирования, выразив очень глубокую обеспокоенность тем, что размывается общепринятая международно-правовая основа палестино-израильского урегулирования, - отметил глава МИД РФ. - Считаем принципиально важным как можно скорее возобновить коллективную работу над спасением основ палестино-израильского урегулирования с участием "квартета" международных посредников и представителей Лиги арабских государств".

Министр подчеркнул, что Россия "последовательно выступает за скорейшее возобновление прямого диалога между руководством Палестины и Израиля и подтверждает предложение предоставить для такого прямого диалога без предварительных условий свою территорию".

"Нас очень тревожит сохраняющийся раскол среди палестинцев, прежде всего между Западным берегом [реки Иордан] и сектором Газа, между ФАТХ и ХАМАС, - обратил внимание Лавров. - Россия старается способствовать преодолению этого раскола, приветствует и поддерживает посреднические усилия Египта в этом направлении".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции трех белорусских предприятий
Россия 17:26
Израиль назван одним из самых дорогих туристических направлений в мире
Израиль 16:07
Эксперты: РФ входит в тройку самых популярных европейских направлений у туристов из КНР
Китай 12:59
Иордания выступает за продолжение координации с Россией по Сирии
Арабские страны 12:37
Более 25 тыс. безвизовых китайских туристов посетили Новосибирск в 2018 году
Китай 10:34
Губернатор ЕАО рассказал о планах по привлечению инвестиций из Израиля
Израиль 10:29
Лента новостей
Иранские туристы стали реже посещать Турцию
Туризм 19:00
Президент Ильхам Алиев утвердил основные направления использования средств и инвестиционную политику SOFAZ на 2019 год
Политика 18:54
В ЕЦБ считают, что Brexit не повлияет на стабильность евро
Европа 18:44
В Азербайджане приняты изменения в закон "О дорожном движении"
Общество 18:40
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2019 год
Политика 18:36
Жээнбеков и Рахмон договорились ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы
Кыргызстан 18:19
В Азербайджане изменен порядок распределения средств от продажи залогового имущества
Общество 18:18
Газовый оператор Азербайджана в праздничные дни будет работать в усиленном режиме
Энергетика 18:09
Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана
Энергетика 18:06