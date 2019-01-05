Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи

5 января 2019 17:34 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи. Об этом, как передает Trend, рассказали ТАСС в пресс-службе курорта "Горки Город".

"Два человека погибли в результате схода лавины <...> Трое мужчин отправились на закрытую для катаний по причине лавиноопасности трассу, откуда ушли на территорию, где запрещено любое катание, тем самым спровоцировав лавину. Под лавиной оказались два человека, а третий вызвал спасателей. В результате поисково-спасательной операции, из-под снега были извлечены два человека без сознания, они находились на глубине 1 и 2 метра", - сообщили в пресс-службе курорта.

В пресс-службе добавили, что медикам спасти пострадавших не удалось. "В течение часа проводились реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата, и спустя час была констатирована смерть. Личности пострадавших пока не установлены", - уточнили на курорте.

Сейчас в горах Сочи действует экстренное предупреждение из-за возможных сходов лавин. Оно сохраняется до понедельника.

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