Рябков: Россия готова к консультациям с США по ДРСМД

9 января 2019 10:11 (UTC+04:00)

Россия готова к консультациям с США на уровне военных и дипломатов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы к диалогу, если США будут к этому готовы, - сказал он. - Готовы к консультациям на уровне МИД, военного ведомства, Советов Безопасности. Если это произойдет завтра, то мы готовы и завтра. Но это должен быть диалог на основе равноправия".

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