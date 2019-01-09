Кремль: Ожидается визит Эрдогана в Россию

9 января 2019 13:43 (UTC+04:00)

Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию готовится в ближайшей перспективе, но дата пока не определена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В достаточно ближней перспективе, если не в ближайшей, мы ожидаем и готовим такой визит. Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках визита Эрдогана в РФ.

Ранее пресс-служба президента Турции сообщила, что глава государства намерен в январе нанести визит в Россию.

В конце декабря Эрдоган говорил о намерении посетить в ближайшие дни посетить Москву с визитом и встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. Эрдоган отмечал, что накануне его визита Россию посетит турецкая делегация.

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