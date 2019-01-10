Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

Потребительские цены в России выросли по итогам 2018 года на 4,3%, говорится в материалах Росстата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.

Для сравнения, по итогам 2017 года инфляция составила 2,5%, в том числе в декабре 2017 года - 0,4%.

Продовольственные товары в 2018 году стали дороже на 4,7% (в декабре цены на них выросли на 1,7% к ноябрю 2018 года), непродовольственные товары подорожали за год на 4,1% (в декабре - на 0,2%), услуги - на 3,9% (на 0,4% в декабре).

В декабре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на куриные яйца. Так, в 30 субъектах РФ они подорожали на 20% и более, в том числе в Удмуртской Республике - на 31%, Республике Марий Эл - на 29,5%, Орловской и Калининградской областях - на 28,3%. В то же время в Еврейской автономной области яйца стали дешевле на 2,4%.

Кроме того, значительно подорожали огурцы - на 37,2%, помидоры - на 22,5%, белокочанная капуста - на 20%, картофель - на 9,9%, репчатый лук - на 9,5%.

Пшено стало дороже на 4,6%, манная крупа - на 1,8%, мясо птицы, мороженая разделанная рыба, рыбное филе, мука - на 1,7%.

Вместе с тем на 1,7% снизились цены на отечественную икру лососевых рыб, на 0,5% подешевели мороженые кальмары, на 0,2% - пиво зарубежных торговых марок, растворимый кофе, а также кофе в организациях быстрого обслуживания.

В декабре среди наблюдаемых непродовольственных товаров заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 15,2%, настойка пустырника и корвалол - на 1,7% и 1,4% соответственно, флуоцинолона ацетонид, кетопрофен, ренни, линекс, дротаверин, аллохол, верошпирон, йод, термометры и бинты - на 0,7-1,1%. Вместе с тем цены на левомеколь снизились на 0,8%, эссенциале форте Н - на 0,7%, отечественные поливитамины- на 0,5%.

Кроме того, в декабре на 1,1% подорожало мыло, на 0,5-0,9% - легковые автомобили иностранных марок, ювелирные изделия, мониторы для компьютера, меховые шапки, стеклянная посуда, жидкие чистящие и моющие средства, свежесрезанные цветы, сухие корма для домашних животных, отдельные виды мебели, электротоваров и других бытовых приборов, строительных материалов, трикотажных изделий, женской обуви, парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров.

Одновременно снизились цены на газомоторное топливо на 3,8%, флеш-накопители USB - на 1,1%, электропылесосы, кроссовки с верхом из натуральной кожи, телефоны и швейные машины - на 0,3-0,5%.

В декабре среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 11,6% и стоимость услуг воздушного транспорта - на 4,4%. На 0,6-0,9% подорожал проезд в междугородном и городском автобусах, троллейбусе и такси.

В группе услуг зарубежного туризма на 1,7-4,4% дороже стали обходиться туры на отдых в Таиланде, поездки в Китай и экскурсионные поездки в Германию. Вместе с тем цены на экскурсионные поездки во Францию и поездки на отдых в Испанию снизились на 0,1%.

Среди других наблюдаемых видов услуг на 0,7-2,5% выросла стоимость консультации юриста по семейным вопросам, услуг телефонии и проводного вещания, ксерокопирования документа.

Одновременно на 0,3% снизилась стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, на 0,2% - начального курса обучения вождению легкового автомобиля, проживания в гостинице, аренды однокомнатной квартиры, а также путевок в санатории на территории России.

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