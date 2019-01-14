В Шахтах эвакуировали 140 человек после взрыва бытового газа

14 января 2019 08:48 (UTC+04:00)

Порядка 140 человек эвакуированы из 9-этажного жилого дома в городе Шахты Ростовской области после взрыва газовоздушной смеси, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По предварительным данным, пострадали 5 человек.

"Эвакуация жильцов (140 человек) дома проведена, размещаются в ПВР на базе детского дома культуры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в готовность после ЧП приведены аэромобильные группы центра "Лидер", отряда "Центроспас", Донского спасательного центра, Главного управления МЧС по Ростовской области и Краснодарскому краю, а также два самолета Ил-76 и один "Суперджет-100" на подмосковном аэродроме Жуковский.

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