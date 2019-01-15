Торгпред РФ рассказал о развитии торгово-экономических отношений с Европой

Между Россией и Европой сейчас наблюдается новый виток развития торгово-экономических отношений, рассказал в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Бельгии Анатолий Горшков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Думаю, что между Россией и Европой сейчас происходит некая перезагрузка, переоценка ценностей, новый виток развития торгово-экономических отношений, если хотите", - сказал он.

Поэтому именно сегодня важно развивать позитивные тенденции, которые уже есть, поддерживать сотрудничество с тем бизнесом, который работает в России и с Россией, добавил торгпред РФ.

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