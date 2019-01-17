Российские ученые применили вирус Зика для лечения опухоли мозга

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) совместно с коллегами протестировали на мышах новый способ лечения опухоли мозга - с помощью введения вируса Зика, и установили, что вирус атакует клетки опухоли и замедляет их рост, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Случаи выздоровления отдельных пациентов с онкологическими заболеваниями после прививок были известны с 1960-70-х годов, что послужило основой для создания нового направления в терапии рака. Однако развитие этого подхода стало возможным только после открытия молекулярных механизмов онкологических заболеваний. Вирус Зика привлек внимание всего мира в 2016 году, когда появились многочисленные новости о вспышке этого заболевания в Южной Америке.

"Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН и вирусологи Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" решили проверить, будет ли вирус атаковать опухолевые клетки головного мозга так же, как и здоровые. Для этого лабораторным мышам сначала подсадили клетки человеческой глиобластомы (одна из самых агрессивных форм опухоли мозга), а затем ввели вирус Зика. Результаты первых экспериментов показали перспективность этого направления", - говорится в сообщении.

Проведение столь сложного эксперимента стало возможным благодаря соседству двух уникальных научных объектов. Расположенный в ИЦиГ единственный в стране SPF-виварий позволяет создавать генетические модели лабораторных животных, отвечающие условиям таких экспериментов, а ГНЦ ВБ "Вектор" обладает большой коллекцией вирусов и специальными условиями для безопасной работы с ними.

"Мы увидели, что вирус атакует клетки опухоли и замедляет их рост, не нанося при этом существенного ущерба остальному организму. Первым мышам мы подсаживали клетки глиобластомы под кожу, в дальнейшем мы намерены повторить эксперимент уже на опухоли, внедренной в мозг. И если результаты подтвердятся, это откроет возможность для разработки терапевтической стратегии лечения опухолей головного мозга уже у человека", - сказал один из ведущих участников проекта, старший научный сотрудник лаборатории генетики лабораторных животных ИЦиГ СО РАН Иван Разумов.

Ученые подчеркивают, что речь не идет о прямом инфицировании пациентов вирусом. Препарат, если речь дойдет до доклинических и клинических испытаний, будет содержать не опасную для здорового человека конструкцию, как, например, при вакцинации. Это будет либо ослабленный штамм, либо генетически отредактированная версия вируса (которая сохранит лишь необходимые для лечения свойства).

И в том и в другом случае вероятность заражения окружающих будет сведена к нулю, а побочные эффекты для самого пациента окажутся намного более щадящими, чем при лечении химиотерапией.

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