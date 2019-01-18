Найден второй пилот Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке

18 января 2019 13:37 (UTC+04:00)

Спасатели обнаружили второго летчика Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Его состояние, как и первого спасенного военного, удовлетворительное.

Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и четырехбалльном шторме. К месту аварии идут шесть кораблей Тихоокеанского флота и два гражданских судна.

Сегодня на Дальнем Востоке столкнулись два Су-34. Они летели без боекомплекта, экипажам удалось катапультироваться. Самолеты, предположительно, упали в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином.

Су-34 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик, может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Его экипаж составляет два человека.

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