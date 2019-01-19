Михаилу Гусману вручена награда Госдумы РФ

19 января 2019 14:58 (UTC+04:00)

Первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману вручена награда Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премия вручена на Бале прессы, организованном Союзом журналистов Москвы и приуроченном ко Дню российской печати. Михаил Гусман удостоен награды за эффективное управление и развитие новостного агентства ТАСС.

Союз журналистов Москвы был образован 28 июня 1990 года. Сегодня в него входят свыше 15 тыс. работников информационных агентств, телевидения, радио, газет и журналов, издательств, а также преподаватели факультетов журналистики столичных вузов: МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО, Российского университета дружбы народов, Военного университета Министерства обороны РФ. Всего насчитывается свыше 260 журналистских организаций.

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