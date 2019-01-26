Лавров призвал принимать решение о буферной зоне в Сирии с участием Дамаска

Создание буферной зоны в Сирии не может быть предметом договоренности между Россией и Турцией, это должно решаться с участием Дамаска, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается дискуссий про буферную зону, зону безопасности, то это не может быть предметом договоренности между Россией и Турцией. Это должно быть предметом договоренности с участием сирийского правительства, потому что в конечном итоге необходимость восстановления контроля сирийского правительства над всей территорией, включая зону, для всех очевидна. Я убежден, что это будет оптимальным решением проблем, которые в этом регионе сохраняются – как можно меньше должно быть иностранных вмешательств", - сказал Лавров.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию протяженностью 460 километров вдоль сирийской границы с Турцией. В случае создания данной зоны она будет состоять из двух частей. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и продолжится до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.