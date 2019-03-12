Глава "Лукойла" оценил влияние санкций на компанию

12 марта 2019 02:51 (UTC+04:00)

Технологические санкции против российского нефтегазового сектора негативно повлияли на работу "Лукойла" и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна. Такое мнение в ходе выступления на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне в понедельник высказал глава компании Вагит Алекперов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы, конечно, ощущаем санкционный режим, это влияет негативно на деятельность не только российских компаний. Что касается нас, то распалось крупное совместное предприятие с Total, которое было ориентировано на отработку сложных месторождений. Сегодня всё приобретение оборудования, особенно для морских операций, согласовывается с санкционным регулятором. Это приводит к выводу как подрядчиков, так и оборудования", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос о влиянии санкций.

В то же время, отметил он, санкции не влекут для компании непреодолимых препятствий. По его словам, ещё пять лет назад доля отечественного оборудования в компании достигала 42%, сегодня же его доля достигает 70%.

"Санкции сегодня вредны для нас, отрицательно сказываются. Но мы надеемся, что этот негативный период стабилизировался и дальше начнёт смягчаться за счёт импортозамещения и технологий, и оборудования", - заключил он.

"Мы уже адаптировались, мы кооперируемся в консорциумах, которые сегодня выбирают лучшее оборудование, а не то, что доступно. Поэтому я не сторонник того, чтобы локализовать российский рынок от глобального. Я за интеграцию, которая даёт возможность получать лучшее из того, что предлагается в данный момент", - резюмировал он.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти позволило спасти рынок от спекулянтов, влияние ситуации в Венесуэле и с Ираном могло бы привести к росту цены нефти выше $100 за баррель, считает Алекперов.

"Мы считаем, что та основа, на которую ориентируется ОПЕК+, это не цена, а наличие остатков, их критическое изменение. Это позволило сегодня убрать с рынка всех спекулянтов. Трудно представить, как бы ситуация по Ирану и Венесуэле повлияла, цена бы улетела за сто и более [долларов за баррель]", - сказал он. Алекперов добавил, что "сегодня спекулянтов нет на рынке, а цена находится в пределах $60, поэтому я считаю, что эти договоренности позитивно влияют на нашу промышленность".

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