В России задержан должник, объявленный в розыск в Азербайджане

14 марта 2019 12:42 (UTC+04:00)

Сотрудники транспортной полиции задержали в международном аэропорту «Храброво» Калининградской области России 52-летнего жителя Советска, который больше пяти лет находился в федеральном розыске. Как передает Trend, об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Мужчину объявили в розыск правоохранительные органы Азербайджана. Он числится госдолжником.

«В настоящее время информация о злоумышленнике передана инициатору розыска», — отметили в ведомстве.

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