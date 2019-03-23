В России состоялся успешный пуск реактора нового энергоблока АЭС

23 марта 2019 10:22 (UTC+04:00)

Одно из ключевых событий в российской атомной энергетике за последнее время произошло на Нововоронежской АЭС-2 - там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать второго марта 2019 года в 22.01 мск реакторная установка инновационного энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Впервые в реакторе энергоблока, работающем на мощности достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню", - говорится в сообщении.

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