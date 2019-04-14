Весь мир уже устал от американских санкций, считает Новак

Весь мир устал от американских санкций, которые вводятся бесконтрольно в отношении различных стран, завил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" министр энергетики России Александр Новак во время Арктического форума, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, весь мир устал от этих санкций, потому что эти санкции бесконтрольно сейчас распространяются на разные страны", - сказал Новак.

С ним согласен помощник президента России Юрий Ушаков.

"Давно было пора устать, мне кажется, давно пора. Есть чем заниматься, занимались бы, там большой круг вопросов, который надо решать", - сказал Ушаков в интервью.

Вместе с тем, по мнению ряда иностранных партнёров России, санкции не являются помехой при выстраивании двухсторонних отношений.

Как заявил президент Финляндии Саули Нийнистё, "отношения нормальные настолько, насколько они могут быть в сложившейся ситуации". "Существуют санкции, есть вопросы по минским договорённостям, но тем не менее я как президента Финляндии старюсь улучшать наши отношения", - сказал он.

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