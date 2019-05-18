Аэропорт Сочи эвакуировали из-за сообщения о минировании

Пассажиры международного аэропорта Сочи эвакуированы из-за сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба воздушной гавани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в субботу в аэропорт поступило сообщение о "минировании".

"В международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании. Находящиеся в здании пассажиры эвакуированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативными службами проводится проверка здания.

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