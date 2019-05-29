Аргентина и Россия работают над конкретизацией проекта строительства АЭС

29 мая 2019 07:16 (UTC+04:00)

Аргентина и Россия создали рабочую группу, которая занимается конкретизацией проекта строительства АЭС в южноамериканской республике. Об этом заявил во вторник глава Россельхознадзора, председатель российско-аргентинской межправительственной комиссии Сергей Данкверт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рабочая группа занимается тем, чтобы конкретизировать все вещи", - сказал он журналистам после заседания МПК в Буэнос-Айресе.

По его словам, в частности, "сейчас речь идет о подборе конкретного участка". "Мы думаем, что здесь может быть очень серьезный прорыв", - добавил Данкверт.

Он отметил, что энергетическая сфера является одной из самых перспективных для развития двустороннего сотрудничества. "У Аргентины есть большое количество месторождений, которые нужно осваивать, - сказал он. - Мы этим вполне можем заниматься, учитывая опыт, в том числе в сфере гидроразрывов пластов". "Это все обсуждалось", - подчеркнул Данкверт.

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