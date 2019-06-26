У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,7

26 июня 2019 07:11 (UTC+04:00)

Второе за сутки сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки, магнитуда составила 6,7, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, передает Trend.

"Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился на глубине порядка 60 километров в 108 километрах восточнее посёлка Усть-Камчатск", - сказал представитель службы.

По данным краевого главка МЧС, в посёлке Усть-Камчатск землетрясение ощущалось силой до четырёх баллов.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сообщили РИА Новости в спасательном ведомстве.

Это уже второе сильное землетрясение за сутки, произошедшее у берегов Камчатки. Во вторник вечером подземные толчки силой от 2 до 6 баллов фиксировались в Усть-Камчатском и Алеутском районах Камчатского края.

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